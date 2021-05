Star Wars: arriva l’action figure del Generale Grievous by Sideshow Collectibles (Di sabato 8 maggio 2021) In concomitanza dello Star Wars Day, Sideshow Collectibles ha presentato la nuova action figure del Generale Grievous Avete passato un buon Star Wars Day? Se siete fan delle Guerre Stellari vi sarà di sicuro saltato all’orecchio che diversi annunci dal mondo del collezionismo sono arrivati proprio in concomitanza di questo evento. E come Grogu non può fare a meno delle uova di lucertola, noi fan di Star Wars non ne abbiamo mai abbastanza di figure e statue! Sideshow Collectibles ha infatti rivelato, tra le altre cose, una nuova action figure sul Generale Grievous a distanza di 7 ... Leggi su tuttotek (Di sabato 8 maggio 2021) In concomitanza delloDay,ha presentato la nuova actiondelAvete passato un buonDay? Se siete fan delle Guerre Stellari vi sarà di sicuro saltato all’orecchio che diversi annunci dal mondo del collezionismo sonoti proprio in concomitanza di questo evento. E come Grogu non può fare a meno delle uova di lucertola, noi fan dinon ne abbiamo mai abbastanza die statue!ha infatti rivelato, tra le altre cose, una nuova actionsula distanza di 7 ...

