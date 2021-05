Spezia-Napoli 1-4, pagelle / Osimhen vale mezza squadra. Rrahmani straccia l’alibi assenze (Di sabato 8 maggio 2021) Le pagelle di Spezia-Napoli 1-4 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Peccato per il gol, Ilaria. Peraltro insaccato da Piccoli dopo una gran parata sulla cabeza di Estevez. Gli unici brividi, se così li possiamo chiamare, sono su quella sfaccimma di costruzione dal basso imposta dal genio al veleno in panca (a proposito si raccomanda la recente intervista di Re Carlo al Corsport in cui interpreta l’egemonia inglese in Europa anche in modo critico sull’esasperazione tatticista italiana). Sempre in merito: all’andata in porta c’era Ospina che buttò per ben cinque volte la palla nel gabinetto e ne perse una con Nzola. Mi chiederai, Ilaria: perché ricordare? Perché in questa incomprensibile beatificazione gattusiana si dimenticano i dettagli dell’inferno che ci ha fatto passare per dargli l’alibi delle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Ledi1-4 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Peccato per il gol, Ilaria. Peraltro insaccato da Piccoli dopo una gran parata sulla cabeza di Estevez. Gli unici brividi, se così li possiamo chiamare, sono su quella sfaccimma di costruzione dal basso imposta dal genio al veleno in panca (a proposito si raccomanda la recente intervista di Re Carlo al Corsport in cui interpreta l’egemonia inglese in Europa anche in modo critico sull’esasperazione tatticista italiana). Sempre in merito: all’andata in porta c’era Ospina che buttò per ben cinque volte la palla nel gabinetto e ne perse una con Nzola. Mi chiederai, Ilaria: perché ricordare? Perché in questa incomprensibile beatificazione gattusiana si dimenticano i dettagli dell’inferno che ci ha fatto passare per darglidelle ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - SkySport : SPEZIA-NAPOLI 1-4 Risultato finale ? ? #Zielinski (15') ? #Osimhen (23') ? #Osimhen (44') ? #Piccoli (64') ?… - Miki75159723 : @Kataklinsmann Infatti il Napoli ne dati solo 4 allo Spezia e ricordati se non avevamo 5 infortunati per 3 mesi e s… - cn1926it : Il #Napoli cala il poker e il popolo azzurro fa festa: foto e video esclusivi dall’aeroporto di #Pisa -