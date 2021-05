Spettacoli per famiglie, passeggiate e mostre: il week-end in città (Di sabato 8 maggio 2021) Prosegue la zona gialla a Bergamo e in Lombardia. Rispettando le normative anti-Covid vengono proposte iniziative aperte al pubblico. Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 8 e domenica 9 maggio. BERGAMO SABATO 8 MAGGIO – Alla Galleria Thomas Brambilla mostra di Klaus Rinke DOMENICA 9 MAGGIO – Conosci e gusta, scambio di esperienze orticole e gustative nella Valle della Biodiversità – Festa della mamma, Pandemonium Teatro riparte con “La mucca e l’uccellino” – Teatro Prova, tutto esaurito per “Wolf! Bianca e il suo lupo” – L’Orto Botanico nei Quartieri, i Quartieri all’Orto Botanico Leggi su bergamonews (Di sabato 8 maggio 2021) Prosegue la zona gialla a Bergamo e in Lombardia. Rispettando le normative anti-Covid vengono proposte iniziative aperte al pubblico. Ecco la panoramica degli eventi organizzati insabato 8 e domenica 9 maggio. BERGAMO SABATO 8 MAGGIO – Alla Galleria Thomas Brambilla mostra di Klaus Rinke DOMENICA 9 MAGGIO – Conosci e gusta, scambio di esperienze orticole e gustative nella Valle della Biodiversità – Festa della mamma, Pandemonium Teatro riparte con “La mucca e l’uccellino” – Teatro Prova, tutto esaurito per “Wolf! Bianca e il suo lupo” – L’Orto Botanico nei Quartieri, i Quartieri all’Orto Botanico

