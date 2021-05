Sesto Fiorentino: cliente da 65 anni, il parrucchiere va a prenderla in Limousine. E il tappeto rosso (Di sabato 8 maggio 2021) La prima volta fu nel maggio del 1956: lei aveva 20 anni. Acconciatura voluminosa con onde leggere, se vi viene in mente Liz Taylor in «La gatta sul tetto che scotta» non siete lontani. Da allora Anna Frattosini Bencini non ha mai cambiato parrucchiere, lo storico salone Picchiani di Sesto Fiorentino, fondato da Franco Picchiani e ora gestita dal figlio Mauro e dalla sua famiglia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 maggio 2021) La prima volta fu nel maggio del 1956: lei aveva 20. Acconciatura voluminosa con onde leggere, se vi viene in mente Liz Taylor in «La gatta sul tetto che scotta» non siete lontani. Da allora Anna Frattosini Bencini non ha mai cambiato, lo storico salone Picchiani di, fondato da Franco Picchiani e ora gestita dal figlio Mauro e dalla sua famiglia L'articolo proviene da Firenze Post.

