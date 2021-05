Salvini e Verdini sposi a brevissimo | ecco quando | scoop di Dagospia

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021) Gossip Fiori d’arancio in arrivo: il leader della Lega e Francescasarebbero pronti a convolare a nozze Pubblicato su 7 Maggio 2021 Fiori d’arancio in arrivo: Matteo, 48 anni, e Francesca, 28, sarebbero pronti a convolare a nozze. Ad assicurarlo èche con un flash ha inoltre sussurrato che il matrimonio si celebrerà a, entro il mese di luglio. Da parte del leader della Lega e della figlia di Denis, per il momento, nessuna conferma (ma nemmeno alcuna smentita). Non è la prima volta che si parla di ‘grande passo’ per la coppia. Adesso, però, pare che davvero il matrimonio ‘s’ha da fare’. Il segretario del Carroccio e la 28enne si sono conosciuti nell’aprile 2019. Da allora non si sono più persi di vista. Dopo essere ...