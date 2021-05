Roma | scoperta una serra di marijuana accanto a un centro di recupero tossicodipendenti | arrestato 44enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 maggio 2021) Cumuli di piante dipoggiate in terra già esfoliate, 45 gr dirinvenuti all’interno di un essiccatore e altri 30 gr in un barattolo in vetro, 3 taniche piene di fertilizzante, accelerante per la crescita delle piante, 1 macchinario per l’esfoliazione e il confezionamento della sostanza stupefacente, 1 diario riportante con accuratezza le date con i cicli vitali delle piante, con specifiche giornaliere sull’avvenuta irrigazione e concimazione delle stesse, sistemi di areazione forzata ed essiccazione delle piante, 43 lampade alogene, 1 piantina diin infiorescenza di circa 30 cm, 548 vasi contenenti rimasugli di fusti di piante ditagliati alla base. Questo quanto rinvenuto dagli agenti del commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez nel corso di una ...