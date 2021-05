Renzi a Conte: «Tu puntavi su Ciampolillo, io su Draghi» (Di sabato 8 maggio 2021) Su Facebook, Renzi scrive: «L'ex premier Conte oggi, 8 maggio 2021, al Corriere dice: Renzi ha fatto cadere il Governo per colpa dei sondaggi di Italia Viva. Eh, niente, dai, è più forte di lui. I populisti si riconoscono da questo: pensano che la politica si faccia coi like, coi sondaggi, con il piacere a tutti come se fossimo ancora al Grande Fratello» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 maggio 2021) Su Facebook,scrive: «L'ex premieroggi, 8 maggio 2021, al Corriere dice:ha fatto cadere il Governo per colpa dei sondaggi di Italia Viva. Eh, niente, dai, è più forte di lui. I populisti si riconoscono da questo: pensano che la politica si faccia coi like, coi sondaggi, con il piacere a tutti come se fossimo ancora al Grande Fratello» L'articolo proviene da Firenze Post.

