Precari, più di un miliardo per assumere oltre 60 mila docenti. Prende forma il piano Bianchi per coprire le cattedre vuote a settembre (Di sabato 8 maggio 2021) Il Patto per l'Istruzione è praticamente chiuso. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli e la firma che avverrà molto probabilmente già lunedì. E allora inizia a farsi strada una stabilizzazione dei Precari da immettere già il prossimo settembre ma anche una riforma del reclutamento che dovrà essere pensata per avere i migliori docenti in cattedra.

