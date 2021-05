Nomina di Palitta nel Comitato dell' AdSP | a Olbia si accende la polemica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nomina Palitta

Gallura Oggi

dinel Comitato dell'AdSP: a Olbia si accende la polemica Sul caso intervengono i consiglieri comunali di minoranza appartenent i alla Grande Coalizione, giudicando come inopportuna la ...La minoranza consiliare del comune di Olbia 'esprime indignazione per la designazione fatta dal Sindaco Nizzi'. Il riferimento è alladel rappresentante comunale, l'avvocata, nel Comitato di Gestione del sistema dei porti di Sardegna. 'Ci preme sottolineare che talearriva a tempo scaduto in un Ente che per ...La minoranza consiliare del comune di Olbia "esprime indignazione per la designazione fatta dal Sindaco Nizzi". Il riferimento è alla nomina del rappresentante comunale, l'avvocata Palitta, nel Comita ...Le opposizioni contro la scelta di Nizzi di designare nell'organismo l'avvocato sorella dell'assessore ai Lavori pubblici ...