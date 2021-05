Internazionali d’Italia, il tabellone di Matteo Berrettini a Roma: esordio con Basilashvili, all’orizzonte ottavo con Tsitsipas (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini giocherà questa sera la semifinale del Masters 1000 di Madrid contro il norvegese Casper Ruud, ma ha da poco conosciuto il nome del suo primo avversario agli Internazionali d’Italia 2021. Nel torneo di casa il neo numero nove del mondo farà il suo esordio con il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ha recentemente vinto il torneo di Monaco di Baviera. Berrettini è in un ottimo momento (titolo a Belgrado e semifinale a Madrid), ma dovrà comunque fare attenzione in un primo turno che nasconde comunque delle insidie. In caso di vittoria il tennista Romano affronterà il vincente del match tra il serbo Dusan Lajovic e l’australiano John Millman, avversari ampiamente alla portata di Matteo. L’obiettivo, dunque, per il numero ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)giocherà questa sera la semifinale del Masters 1000 di Madrid contro il norvegese Casper Ruud, ma ha da poco conosciuto il nome del suo primo avversario agli2021. Nel torneo di casa il neo numero nove del mondo farà il suocon il georgiano Nikoloz, che ha recentemente vinto il torneo di Monaco di Baviera.è in un ottimo momento (titolo a Belgrado e semifinale a Madrid), ma dovrà comunque fare attenzione in un primo turno che nasconde comunque delle insidie. In caso di vittoria il tennistano affronterà il vincente del match tra il serbo Dusan Lajovic e l’australiano John Millman, avversari ampiamente alla portata di. L’obiettivo, dunque, per il numero ...

