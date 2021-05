Il castello di Dracula in Transilvania diventa centro vaccini (Pfizer) per i turisti

Advertising

RaiNews : Il castello di Bran, meglio conosciuto come il 'castello di Dracula', diventa anche un centro di vaccinazione anti-… - MediasetTgcom24 : Il castello di Dracula diventa un centro vaccini anti-Covid per turisti #dracula - SirDistruggere : Ecco dove mi vaccinerò. - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: ??Finalmente una sede adatta! Romania, il castello di Dracula diventa un centro vaccini. E chi si vaccina, vince un ingresso… - Krazy9Kat : RT @ImolaOggi: ??Finalmente una sede adatta! Romania, il castello di Dracula diventa un centro vaccini. E chi si vaccina, vince un ingresso… -

Agenzia ANSA

Il castello di Bran, meglio conosciuto come il "castello di Dracula", diventa anche un centro di vaccinazione anti-Covid per i viaggiatori. Che potranno unire, come ormai sta avvenendo in molte destinazioni turistiche in giro per il mondo, l'...