Gubbio. Esplosione in un laboratorio in località Vocabolo Canne Greche: morti Samuele Cuffaro ed Elisabetta D'Innocenti (Di sabato 8 maggio 2021) La città di Gubbio (Perugia) è sotto choc per la tragedia avvenuta in località Vocabolo Canne Greche. Una parte di un edificio è crollata in seguito all'Esplosione di un magazzino sottostante. Il bilancio è di due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Dopo il primo corpo senza vita, Samuele Cuffaro, un dipendente di 19 anni, anche il corpo carbonizzato della donna data per dispersa è stato trovato fra i detriti. Si tratta di Elisabetta D'Innocenti, 52 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio e del comando provinciale di Perugia. A provocare la strage sono state più esplosioni avvenute in un laboratorio dove viene trattata la ...

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), individuato il corpo senza vita della donna dispersa sotto le macerie. Il bilancio è di… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - Umbria24 : Esplosione in un laboratorio di Gubbio: aggiornamenti - Juri_Nep : RT @emergenzavvf: ?? #Esplosione #Gubbio (PG), individuato il corpo senza vita della donna dispersa sotto le macerie. Il bilancio è di due d… -