Formula Uno: AlphaTauri, Gasly e Tsunoda: "Soddisfatti della vettura" AlphaTauri, Gasly e Tsunoda promuovono le rispettive vetture mostrando grande fiducia per le qualifiche e del Gran Premio di Spagna. I due piloti, infatti, sono sembrati davvero entusiasti dell'assetto trovato dalla scuderia: l'obiettivo è andare a punti in questa tappa del Mondiale 2021 di Formula Uno che correrà in Catalogna in questo, acceso, weekend. AlphaTauri, Gasly e Tsunoda contenti e fiduciosi della vettura Ecco le dichiarazioni di Pierre Gasly in vista delle qualifiche e della gara spagnola del Mondiale di Formula Uno che si correrà in Catalogna: "Penso che nel complesso le FP2 siano state una buona sessione per noi, chiudere al sesto posto dimostra che la macchina va

