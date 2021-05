F1, Lewis Hamilton: “Sono in estasi per questa centesima pole! Per centrarla ho dovuto dare tutto” (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton dice 100! L’inglese, infatti, ha conquistato la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e ha tagliato questo traguardo incredibile che lo mette ancor più nella leggenda della massima categoria del motorsport. Domani, quindi, il pilota inglese scatterà davanti a tutti per la centesima volta nella sua splendida carriera e lo farà fianco a fianco con Max Verstappen, il suo rivale numero uno di questa stagione. Il sette volte campione del mondo ha fatto vedere per l’ennesima volta perchè è il più grande pilota sul giro secco della storia, trovando il tentativo perfetto già nel primo tentativo della Q1, non riuscendo a ribadire il suo 1:16.741 che, quindi, domani lo metterà a condurre il gruppo al via della gara catalana. Il suo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)dice 100! L’inglese, infatti, ha conquistato la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e ha tagliato questo traguardo incredibile che lo mette ancor più nella leggenda della massima categoria del motorsport. Domani, quindi, il pilota inglese scatterà davanti a tutti per lavolta nella sua splendida carriera e lo farà fianco a fianco con Max Verstappen, il suo rivale numero uno distagione. Il sette volte campione del mondo ha fatto vedere per l’ennesima volta perchè è il più grande pilota sul giro secco della storia, trovando il tentativo perfetto già nel primo tentativo della Q1, non riuscendo a ribadire il suo 1:16.741 che, quindi, domani lo metterà a condurre il gruppo al via della gara catalana. Il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton Formula Uno: pole Hamilton a Barcellona 16.23 Formula Uno: pole Hamilton a Barcellona Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) non finisce di stupire. A Barcellona,il sette volte iridato e attuale leader del Mondiale, conquista la pole numero 100 (2a stagionale) nel Gp di Spagna. Alle sue spalle la ...

Hamilton da leggenda: a Montmelò arriva la pole numero 100 Strepitoso Lewis Hamilton . Il campione del mondo in carica è stato, ancora una volta, il più veloce nelle qualifiche del Gp di Spagna, centrando così la pole position numero 100 della sua straordinaria carriera.

Lewis Hamilton, 100 pole position: tutti i suoi record in Formula 1. FOTO Sky Sport F1 storica: Hamilton in Spagna centra quota 100 pole position Lewis Hamilton scrive una pagina storica nelle qualifiche del GP di Spagna: il sette volte campione del mondo coglie la 100esima partenza al palo della carriera dopo aver prevalso solo di 36 millesimi ...

Gp Spagna: Verstappen in prima fila, quarto tempo Leclerc ROMA, 08 MAG - Il campione del mondo Lewis Hamilton, con il tempo di 1.16.741, partirà al palo sul circuito del Montmelò. Ha preceduto di 36 millesimi Max Verstappen su Red Bull. In seconda fila parti ...

