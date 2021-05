Dramma in provincia di Avellino, uomo cade dal secondo piano e muore (Di sabato 8 maggio 2021) Dramma a Rocca San Felice, in provincia di Avellino, dove un 74enne è morto dopo essere caduto dal secondo piano di una casa per anziani. I fatti ieri, nel tardo pomeriggio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 8 maggio 2021)a Rocca San Felice, indi, dove un 74enne è morto dopo essere caduto daldi una casa per anziani. I fatti ieri, nel tardo pomeriggio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

