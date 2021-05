Covid, per l’”OMCEO Roma” i nuovi decessi sono principalmente tra anziani non vaccinati e soggetti fragili. (Di sabato 8 maggio 2021) “In questo momento i decessi causati dal Covid sono nella stragrande maggioranza anziani che non si sono vaccinati, pazienti fragili o con patologie croniche”. Risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dalla Dire in merito alla tipologia, oggi, dei pazienti deceduti per il Covid-19. “Le morti di questi giorni – spiega Magi – sono quelle di persone che hanno contratto il virus magari un mese o 20 giorni fa. Adesso la situazione degli anziani, con l’avanzare delle vaccinazioni, è migliorata. Come nel caso dei pazienti fragili o con patologie croniche. Ecco perché’ ritengo importantissimo vaccinare il prima possibile queste persone- ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) “In questo momento icausati dalnella stragrande maggioranzache non si, pazientio con patologie croniche”. Risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato dalla Dire in merito alla tipologia, oggi, dei pazienti deceduti per il-19. “Le morti di questi giorni – spiega Magi –quelle di persone che hanno contratto il virus magari un mese o 20 giorni fa. Adesso la situazione degli, con l’avanzare delle vaccinazioni, è migliorata. Come nel caso dei pazientio con patologie croniche. Ecco perché’ ritengo importantissimo vaccinare il prima possibile queste persone- ...

