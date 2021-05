Conte ritorna sulla crisi di governo: “Caduto per una convergenza di interessi” (Di sabato 8 maggio 2021) L’ex premier Conte al ‘Corriere della Sera’: “I partiti avevano scaricato su di me il problema del rimpasto”. ROMA – L’ex premier Conte è ritornato a parlare della crisi di governo al Corriere della Sera. E il futuro leader pentastellato non è stato ‘morbido’ nei confronti di alcuni partita: “E’ chiaro che alcuni settori economici e politici volessero cambiare pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci personali, può essere che in questa operazione Renzi si sia prestato . Posso dire che sono Caduto per una convergenza di interessi e i partiti di maggioranza avevano scaricato su di me il problema del rimpasto “. Il ruolo di Italia Viva L’ex premier è ritornato anche sui mesi precedenti alla ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) L’ex premieral ‘Corriere della Sera’: “I partiti avevano scaricato su di me il problema del rimpasto”. ROMA – L’ex premierto a parlare delladial Corriere della Sera. E il futuro leader pentastellato non è stato ‘morbido’ nei confronti di alcuni partita: “E’ chiaro che alcuni settori economici e politici volessero cambiare pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci personali, può essere che in questa operazione Renzi si sia prestato . Posso dire che sonoper unadie i partiti di maggioranza avevano scaricato su di me il problema del rimpasto “. Il ruolo di Italia Viva L’ex premier èto anche sui mesi precedenti alla ...

