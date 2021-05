Chi è Arisa? Età | vita privata | carriera | canzoni e Instagram

Leggi su novella2000

(Di sabato 8 maggio 2021) Scopriamo qualcosa in più su: dal vero nome, all’età e altezza, lae dove seguirla su. Chi èNome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte)Data di nascita: 20 agosto 1982Luogo di Nascita: GenovaEtà: 38 anniAltezza: 1 metro e 61 centimetri Peso: 53 kgSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzato:è fidanzataFigli: Non ha 4 figliTatuaggi: informazione non disponibileProfilo: @musicL'articolo proviene da Novella 2000.