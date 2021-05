Che ridere lo scudetto dell’Inter. Il tifo secondo Enrico Bertolino (Di sabato 8 maggio 2021) Per una volta sono gli altri a far ridere Enrico Bertolino, comico di professione. Se volete sapere il segreto per riuscirci, è semplice: basta chiamarsi Inter e vincere lo scudetto. Oddio, forse semplice no, visto che ci sono voluti undici anni per tornare al successo, ma comunque l’effetto si nota appena Bertolino risponde. Che poi lui, quando è in scena, è incredibilmente serio: la sua specialità sul palco e in tv è far partire la battuta in un momento di apparente aplomb, mantenere un certo tono anche mentre il discorso sta deragliando. Ora immaginatelo qualche giorno dopo il trionfo della truppa di Conte, quando il tifo l’ha premiato e può parlare da vincitore. Felice? Sembra proprio di sì. Il “sembra” lo metto perché è pur sempre interista, quindi preparato all’idea che il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Per una volta sono gli altri a far, comico di professione. Se volete sapere il segreto per riuscirci, è semplice: basta chiamarsi Inter e vincere lo. Oddio, forse semplice no, visto che ci sono voluti undici anni per tornare al successo, ma comunque l’effetto si nota appenarisponde. Che poi lui, quando è in scena, è incredibilmente serio: la sua specialità sul palco e in tv è far partire la battuta in un momento di apparente aplomb, mantenere un certo tono anche mentre il discorso sta deragliando. Ora immaginatelo qualche giorno dopo il trionfo della truppa di Conte, quando ill’ha premiato e può parlare da vincitore. Felice? Sembra proprio di sì. Il “sembra” lo metto perché è pur sempre interista, quindi preparato all’idea che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Che ridere Uccide moglie: la figlia, spero marcisca in prigione "Ciao Angela, mi chiamavi Fratellone, avevi un'energia pazzesca, sempre in giro a lavorare per i tuoi figli e il tuo nipotino che amavi. Quasi ogni giorno ci vedevamo sotto casa a ridere e scherzare così da tirarci su a vicenda. Ti voglio bene". E' uno dei numerosi messaggi comparsi sulla bacheca Facebook di Angela Dargenio, ...

Guardia giurata uccide la moglie, la rabbia della figlia: 'Spero marcisca in prigione'

' Ciao Angela, mi chiamavi Fratellone, avevi un'energia pazzesca, sempre in giro a lavorare per i tuoi figli e il tuo nipotino che amavi. Quasi ogni giorno ci vedevamo sotto casa a ridere e scherzare così da tirarci su a vicenda. Ti voglio bene '. E' uno dei numerosi messaggi comparsi sulla bacheca Facebook di Angela Dargenio ...

Caparezza: "Vivo in un limbo, ho bisogno di ritrovare la meraviglia" Una conversazione intima con un artista straordinario, all'indomani dell'uscita di "Exuvia". Dopo la detenzione di "Prisoner", un disco sulla fuga e sulla ricerca. Scritto non per compiacere qualcuno, ...

