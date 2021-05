Amici 20, ottava puntata: Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro Cavallo sono i finalisti (Di domenica 9 maggio 2021) Si è appena conclusa l’ottava puntata di Amici 20: anche questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per giungere al termine: la prossima settimana, infatti, andrà in onda la finale del programma, in cui verrà incoronato il vincitore di questa ventesima edizione. A sfidarsi per accedere alla finalissima sono stati i quattro cantanti ancora in gara – Sangiovanni, Deddy, Aka7even e Tancredi – e i tre ballerini rimasti, ovvero Serena Marchese, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. A giudicare gli allievi e a decretare così i quattro finalisti di Amici 20 sono stati i tre giudici Stefano De Martino, Stash e il Principe Emanuele ... Leggi su isaechia (Di domenica 9 maggio 2021) Si è appena conclusa l’di20: anche questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per giungere al termine: la prossima settimana, infatti, andrà in onda la finale del programma, in cui verrà incoronato il vincitore di questa ventesima edizione. A sfidarsi per accedere alla finalissimastati i quattro cantanti ancora in gara –e Tancredi – e i tre ballerini rimasti, ovvero Serena Marchese,. A giudicare gli allievi e a decretare così i quattrodi20stati i tre giudici Stefano De Martino, Stash e il Principe Emanuele ...

Advertising

IsaeChia : #Amici20, ottava puntata: Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro Cavallo sono i finalisti - zazoomblog : Amici 2021 eliminati ottava puntata i finalisti del serale. Chi è uscito ieri sera spoiler semifinale 8 maggio -… - Federic01996 : RT @CIAfra73: Live sabato 8 maggio 2021 · #Amici20, ottava puntata. Condotto da #MariaDeFilippi, in onda in prima serata su #Can... https:/… - CIAfra73 : Live sabato 8 maggio 2021 · #Amici20, ottava puntata. Condotto da #MariaDeFilippi, in onda in prima serata su #Can.… - cheTVfa : #Amici20 - Il Serale, 8 maggio 2021 | ANTICIPAZIONI ottava puntata -