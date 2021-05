Al via oggi “èPrimavera…fioriscono Libri” (Di sabato 8 maggio 2021) Autilia Avagliano con “Din Don Down” (Marlin), Alberto Sant’Elia con “Il cancello di ferro battuto” (Reginè), e Pino Lodato con “Lezioni di Musica” (Printart), sono i protagonisti del primo appuntamento, oggi alle ore 18.45, in Largo Solaio dei Pastai, dell’ottava edizione di èPrimavera…fioriscono Libri, promossa da ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con Comune e Pro Loco di Minori. “Din Don Down” di Autilia Avagliano racconta di Alberto, nato con quel cromosoma in più che genera la sindrome di Down. Ma è anche la storia di una giovane donna e del suo impatto con la disabilità inaspettata di un figlio e delle ripercussioni che ne derivano in seno alla famiglia e nel contesto esterno. In una successione di capitoli brevi, con un linguaggio semplice e comunicativo, a volte brutale, vengono a ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 maggio 2021) Autilia Avagliano con “Din Don Down” (Marlin), Alberto Sant’Elia con “Il cancello di ferro battuto” (Reginè), e Pino Lodato con “Lezioni di Musica” (Printart), sono i protagonisti del primo appuntamento,alle ore 18.45, in Largo Solaio dei Pastai, dell’ottava edizione di, promossa da ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con Comune e Pro Loco di Minori. “Din Don Down” di Autilia Avagliano racconta di Alberto, nato con quel cromosoma in più che genera la sindrome di Down. Ma è anche la storia di una giovane donna e del suo impatto con la disabilità inaspettata di un figlio e delle ripercussioni che ne derivano in seno alla famiglia e nel contesto esterno. In una successione di capitoli brevi, con un linguaggio semplice e comunicativo, a volte brutale, vengono a ...

Advertising

virginiaraggi : Un altro impegno mantenuto, un altro impianto a Roma gestito da eccellenze dello sport con una vocazione fortemente… - Tg3web : A Filippo Ganna la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2021, al via oggi da Torino. Una corsa dal sapore di riparte… - mante : Matteo Salvini, il più costante costruttore di odio online, i cui post da anni sono costruiti per scatenare reazion… - Sil____via : Non io che piango perché mi si e rotto un braccialetto con una frase che dice 'da oggi penso a me stessa ' piango ?? - AntoStel : RT @ilrere: Ma che ne sanno i duemila? Oggi compie 50 anni #TvKoperCapodistria! #TeleCapodistria #Capodistria (via @gianluigirestiv) @RaCap… -