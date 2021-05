Vaccino Covid, via libera Oms a uso d’emergenza di Sinopharm (Di venerdì 7 maggio 2021) Approvato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’uso d’emergenza del Vaccino cinese di Sinopharm, che diventa il sesto Vaccino a ricevere la convalida Oms per sicurezza, efficacia e qualità. “L’aggiunta di questo Vaccino ha il potenziale per accelerare rapidamente l’accesso al Vaccino Covid-19 per i Paesi che cercano di proteggere gli operatori sanitari e le popolazioni a rischio”, ha affermato Mariangela Simão, vicedirettore generale dell’Oms per l’accesso ai prodotti sanitari. “Esortiamo il produttore a partecipare alla Covax Facility e contribuire all’obiettivo di una distribuzione più equa dei vaccini”. Sinopharm è un Vaccino basato sul coronavirus Sars-CoV-2 inattivato. I suoi requisiti di facile conservazione lo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Approvato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’usodelcinese di, che diventa il sestoa ricevere la convalida Oms per sicurezza, efficacia e qualità. “L’aggiunta di questoha il potenziale per accelerare rapidamente l’accesso al-19 per i Paesi che cercano di proteggere gli operatori sanitari e le popolazioni a rischio”, ha affermato Mariangela Simão, vicedirettore generale dell’Oms per l’accesso ai prodotti sanitari. “Esortiamo il produttore a partecipare alla Covax Facility e contribuire all’obiettivo di una distribuzione più equa dei vaccini”.è unbasato sul coronavirus Sars-CoV-2 inattivato. I suoi requisiti di facile conservazione lo ...

Advertising

ladyonorato : Facciamo sempre finta che tutto ciò non avvenga?... Focolaio Covid in Cardiologia, pazienti gravi e operatori sanit… - Open_gol : Un servizio di Byoblu sostiene che al Buzzi di Milano sperimentino il vaccino anti Covid sui bambini con handicap s… - La7tv : #ottoemezzo Covid, Massimo Galli: 'Il vaccino che abbiamo ora è ottimo per un virus che girava un anno fa in Cina,… - marialetiziama9 : RT @Guerrie2021: Italia, superati i 2.000 MORTI da vaccino. 4% sono le reazioni avverse gravi da vaccino. 0,014% mortalità da covid. E qui… - BighouseSue : RT @d_essere: Dave Mears, un ex campione del mondo di taekwondo, ha giurato di rimettersi in piedi dopo che la sua gamba è stata amputata p… -