Ufficiale il nuovo Oppo K9 5G | un notevole device di fascia media

(Di venerdì 7 maggio 2021) Undiè stato annunciato sul mercato cinese: parliamo diK9 5G, che include uno schermo AMOLED da 6.43 pollici, forato in alto a sinistra per il contenimento della fotocamera frontale da 32MP, e con risoluzione FHD+ di 2400 x 1080 pixel, frequenza di refresh rate a 90Hz e di campionamento del tocco a 180Hz. Presente che il lettore di impronte digitali sotto il display.K9 5G prende le mosse dal processore Snapdragon 768G (con 8GB di RAM LPDDR4x e 128/256GB di storage interno, non espandibile tramite microSD) e presenta una fotocamera posteriore tripla da 64 + 8 (ultra-grandangolare) + 2MP, con flash LED. La fotocamera frontale ha un sensore da 32MP. La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il sistema ...

Advertising

Inter : ??? | TWITCH Nuovo importante passo nel percorso di innovazione dell’Inter in concomitanza della conquista del 19es… - GoalItalia : ?? BREAKING ?? UFFICIALE - José #Mourinho è il nuovo allenatore della Roma! - DiMarzio : #ASRoma - #Mourinho sarà il nuovo allenatore. Comunicato ufficiale del club e le parole dello “Special one” - bossi_p : RT @StampaNovara: Sanità, ora è ufficiale: Zulian nuovo direttore del Maggiore di Novara - StampaNovara : Sanità, ora è ufficiale: Zulian nuovo direttore del Maggiore di Novara -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale nuovo

La Repubblica

Nel comunicatocon cui è stato annunciato il ritiro del cromatologo agli altri naufraghi ... La produzione ha così aperto untelevoto tra Emanuela Tittocchia, Miryea S tabile e Roberto ......colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del... presenzia fissa nella Top15 della classificaFIMI/Gfk dei singoli più venduti e delle ...Sono davvero numerose le nuove funzioni annunciate da Facebook per le chat di Messenger e Instagram (DM), con WhatsApp che, sotto traccia, continua a far progressi in direzione dell'account multi-devi ...Ed Sheeran sarà il nuovo sponsor dell'Ipswich Townper la stagione 2021/22. I primi 3 infatti sono anche i titoli di suoi album incisi nel 2011, 2014 e 2017 Il logo che apparirà sulla maglietta ufficia ...