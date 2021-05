Ue | Gozi | ' asse Draghi-Macron pilastro rifondazione Europa' 2

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Insoffia un nuovo vento che fa vincere le forze liberaldemocratiche e riformatrici, il gruppo Renew Europe è determinante su ogni dossier al Parlamento europeo, la nostra proposta politica è la più lungimirante. Dobbiamo cogliere questa occasione storica anche in Italia, far saltare vecchi schemi ormai logori e unire le nostre forze e le nostre idee", ha concluso

Anche oggi Sandroscrive su queste pagine perché l'Mario Draghi - Emmanuel Macron può rilanciare l'Europa. Abbiamo anche pubblicato nel 2020 una newsletter per raccontare con domande e ...Con Mario Draghi possiamo anche costruire un nuovopolitico Roma - Parigi, indispensabile per ... Da " Il Bersaglio - Battaglie per l'Europa " di Sandro, Editoriale Scientifica, 2021, 124 ...Roma, 7 mag (Adnkronos) - "La Conferenza sul futuro dell'Europa è un’opportunità irripetibile per discutere insieme, coinvolgendo tutti, cittadini e rappresentanti politici, su come costruire la nostr ...