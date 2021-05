Sondaggi Tp: Ddl Zan, italiani divisi tra favorevoli e contrari (Di venerdì 7 maggio 2021) . Oltre 4 italiani su 10 si schierano a favore del Ddl Zan contro l’omotransfobia in discussione al Senato. Tra questi il 9,4% avrebbe voluto un testo più radicale contro le discriminazioni. Un ulteriore 11,1% darebbe il suo assenso se fosse modificato prevedendo una maggiore tutela per le opinioni personali. contrario il 32,4% secondo cui del Ddl non c’è bisogno dato che c’è già una legge che protegge le persone omosessuali contro le discriminazioni. Il 9,5% boccia il testo ritenendolo un ulteriore strumento per propagandare l’omosessualità. Sono questi alcuni dei dati raccolti dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 4 e il 6 maggio. Sondaggi Tp: l’intervento di Fedez al concerto del primo maggio Il 48,2% degli italiani promuove l’intervento di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 7 maggio 2021) . Oltre 4su 10 si schierano a favore del Ddl Zan contro l’omotransfobia in discussione al Senato. Tra questi il 9,4% avrebbe voluto un testo più radicale contro le discriminazioni. Un ulteriore 11,1% darebbe il suo assenso se fosse modificato prevedendo una maggiore tutela per le opinioni personali.o il 32,4% secondo cui del Ddl non c’è bisogno dato che c’è già una legge che protegge le persone omosessuali contro le discriminazioni. Il 9,5% boccia il testo ritenendolo un ulteriore strumento per propagandare l’omosessualità. Sono questi alcuni dei dati raccolti dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 4 e il 6 maggio.Tp: l’intervento di Fedez al concerto del primo maggio Il 48,2% deglipromuove l’intervento di ...

