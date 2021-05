Perde il controllo della sua auto, investe un camion e si ribalta (Di venerdì 7 maggio 2021) I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nella mattina di venerdì 7 maggio per un incidente stradale sulla Brebemi al km 32500, nel comune di Fornovo San Giovanni. Una donna di 67 anni ha perso il controllo della sua autovettura, ha investito un camion e si è ribaltata. La donna è stata trasportata all’ospedale di Treviglio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto è intervenuta anche la Stradale di Chiari e l’ambulanza Padana di Barbata. Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nella mattina di venerdì 7 maggio per un incidente stradale sulla Brebemi al km 32500, nel comune di Fornovo San Giovanni. Una donna di 67 anni ha perso ilsuavettura, ha investito une si èta. La donna è stata trasportata all’ospedale di Treviglio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’vettura e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto è intervenuta anche la Stradale di Chiari e l’ambulanza Padana di Barbata.

