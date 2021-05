“Non avrei dovuto farlo”. Samantha Curcio, parole che arrivano dopo la scelta a Uomini e Donne (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono state giornate molto intense per Samanta Curcio. La tronista curvy di Uomini e Donne è stata al centro di un ‘pericoloso’ triangolo con Alessio e Bohdan. La discussione con il primo corteggiatore e l’uscita con il secondo sembrava aver cambiato le carte in tavola. Ma alla fine Samantha ha scelto di completare un percorso che evidentemente sentiva più suo. E così la perseveranza di Alessio è stata premiata. Certo che i colpi di scena non sono mancati, con il calciatore che ha apertamente confessato di aver creato la discussione per verificare se la tronista fosse davvero interessata a lui. Ora sembra tutto alle spalle. Ma Samantha, intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che non passeranno inosservate. Per cominciare: “Se ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono state giornate molto intense per Samanta. La tronista curvy diè stata al centro di un ‘pericoloso’ triangolo con Alessio e Bohdan. La discussione con il primo corteggiatore e l’uscita con il secondo sembrava aver cambiato le carte in tavola. Ma alla fineha scelto di completare un percorso che evidentemente sentiva più suo. E così la perseveranza di Alessio è stata premiata. Certo che i colpi di scena non sono mancati, con il calciatore che ha apertamente confessato di aver creato la discussione per verificare se la tronista fosse davvero interessata a lui. Ora sembra tutto alle spalle. Ma, intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che non passeranno inosservate. Per cominciare: “Se ...

