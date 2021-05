Niente è bastato (Di venerdì 7 maggio 2021) In un articolo del 7 maggio del 1994 per Cuore, Adriano Sofri scriveva che una sua amica sarajevese gli aveva spiegato che i bosniaci miravano a sopravvivere per poter avere una morte personale. “Vogliamo tirare avanti fino a tornare a una normalità, a un’esistenza in cui ciascuno possa andare incontro alla propria morte, e sfuggire al destino anonimo e di massa di un intero popolo. Miriamo, noi adulti, a guadagnarci una data e una causa di morte tutta per noi. Voi non potete capirlo”. La prima volta che sono stata a Sarajevo, molti anni fa, e ho visto che le lapidi dei cimiteri sulle colline del centro avevano tutte le stesse date, ’95, ’96, ’97, forse, ho capito. Quando, da Sarajevo, sono andata a Belgrado in macchina, e guidava un serbo che mi ha detto “i bosniaci sono pochi, maiali e musulmani”, forse, ho capito. E mi sono vergognata moltissimo. E mi vergogno anche a dire ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) In un articolo del 7 maggio del 1994 per Cuore, Adriano Sofri scriveva che una sua amica sarajevese gli aveva spiegato che i bosniaci miravano a sopravvivere per poter avere una morte personale. “Vogliamo tirare avanti fino a tornare a una normalità, a un’esistenza in cui ciascuno possa andare incontro alla propria morte, e sfuggire al destino anonimo e di massa di un intero popolo. Miriamo, noi adulti, a guadagnarci una data e una causa di morte tutta per noi. Voi non potete capirlo”. La prima volta che sono stata a Sarajevo, molti anni fa, e ho visto che le lapidi dei cimiteri sulle colline del centro avevano tutte le stesse date, ’95, ’96, ’97, forse, ho capito. Quando, da Sarajevo, sono andata a Belgrado in macchina, e guidava un serbo che mi ha detto “i bosniaci sono pochi, maiali e musulmani”, forse, ho capito. E mi sono vergognata moltissimo. E mi vergogno anche a dire ...

