Milo Infante frecciata al veleno, annuncia la chiusura del suo programma Ore 14 e “Ora qualcuno sarà contento” (Di venerdì 7 maggio 2021) Milo Infante è il noto conduttore del programma Ore 14, che va in onda tutti i giorni su Rai 2 intorno proprio le ore 14. A partire dalla prossima settimana il programma non andrà più in onda e sembra che nell’ aver annunciato ciò, il conduttore abbia voluto lanciare una frecciata. Ma a chi? Milo Infante, il conduttore di Ore 14 annuncia la fine della stagione Nel corso della puntata di ore 14 andata in onda ieri giovedì 6 maggio, sembra che ad un certo punto il conduttore Milo Infante nel ribadire che la prossima settimana la trasmissione non sarebbe più andata in onda, ha lanciato anche una frecciata anche se in realtà non si è capito a chi si riferisse. “Siccome siamo quasi ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 7 maggio 2021)è il noto conduttore delOre 14, che va in onda tutti i giorni su Rai 2 intorno proprio le ore 14. A partire dalla prossima settimana ilnon andrà più in onda e sembra che nell’ averto ciò, il conduttore abbia voluto lanciare una. Ma a chi?, il conduttore di Ore 14la fine della stagione Nel corso della puntata di ore 14 andata in onda ieri giovedì 6 maggio, sembra che ad un certo punto il conduttorenel ribadire che la prossima settimana la trasmissione non sarebbe più andata in onda, ha lanciato anche unaanche se in realtà non si è capito a chi si riferisse. “Siccome siamo quasi ...

