L'Ue in campo tra vaccini e brevetti. Vertice a Oporto. Draghi intervene su lavoro per giovani e donne (Di venerdì 7 maggio 2021) Il primo Vertice Ue in presenza dall'inizio della pandemia si svolge a Oporto, in Portogallo, e sembrava destinato a concentrarsi sulla questione dei brevetti dei vaccini sollevata dal presidente Usa ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il primoUe in presenza dall'inizio della pandemia si svolge a, in Portogallo, e sembrava destinato a concentrarsi sulla questione deideisollevata dal presidente Usa ...

Advertising

tancredipalmeri : Visto che nessuno può andare allo stadio, regalo ai tifosi interisti il video di una delle ultime volte in cui ‘C’è… - IlContiAndrea : Sarà #FedericaPanicucci a condurre martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, #LaPartitadelCuore per la prima… - OptaPaolo : 34 - Gli unici giocatori dell’Inter scesi in campo in tutte le prime 34 giornate di questa Serie A sono Handanovic… - MrVisionista : @coldblackarrow E se non vuoi toccare nuovi livelli di snervatura non ti auguro quello che è capitato ad un amico t… - JPCK72 : RT @Fedoraquattroc2: che personaggi squallidi che girano in queste multinazionali, visto che non capiscono la differenza tra pubblico e pri… -