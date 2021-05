Lazio e Salernitana in Serie A? Lotito avrebbe 30 giorni per cederla: la situazione (Di venerdì 7 maggio 2021) La Salernitana è pienamente in lotta per la promozione, la stagione in Serie B è stata ben al di sopra delle aspettative. Gli ultimi minuti si preannunciano scoppiettanti, la corsa alla Serie A è entrata nella fase decisiva. Il merito è principalmente del presidente Lotito. La stagione può diventare entusiasmante per il numero uno della Lazio, il club biancoceleste sta attraversando un momento molto importante in campionato ed è pienamente in lotta per la qualificazione in Serie A. Grandissimo entusiasmo anche per la Salernitana, i tifosi sono in estasi per la possibilità di ritorno in massimo categoria. Lazio e Salernitana in Serie A? La situazione Foto di Riccardo Antimiani / AnsaUna norma della Figc ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Laè pienamente in lotta per la promozione, la stagione inB è stata ben al di sopra delle aspettative. Gli ultimi minuti si preannunciano scoppiettanti, la corsa allaA è entrata nella fase decisiva. Il merito è principalmente del presidente. La stagione può diventare entusiasmante per il numero uno della, il club biancoceleste sta attraversando un momento molto importante in campionato ed è pienamente in lotta per la qualificazione inA. Grandissimo entusiasmo anche per la, i tifosi sono in estasi per la possibilità di ritorno in massimo categoria.inA? LaFoto di Riccardo Antimiani / AnsaUna norma della Figc ...

