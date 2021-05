Joker 2 | con Joaquin Phoenix si farà? Le ultime novità

(Di venerdì 7 maggio 2021)2. Mentre i film di fumetti sono ancora la cosa più popolare al mondo, nonostante ci sia una significativa mancanza di film, non c’è ancora davvero niente come2 si? Il film ha davvero preso il concetto e il personaggio del principe clown del crimine dai fumetti, ma poi ha costruito un mondo intorno a lui che era a dir poco unico. È stato un successo al botteghino ed è stato nominato per 11 Oscar, ed è tornato a casa con due. Non è esattamente scioccante che si sia parlato di un sequel nonostante fosse difficile vedere dove sarebbe andata la storia da lì. E mentre il progetto era caduto dal radar, considerato nell’oblio, ci sono alcune prove che un2 potrebbe essere ancora in lavorazione. Progetto DC Una storia recente di THR approfondisce molti angoli diversi ...

Ultime Notizie dalla rete : Joker con

Per quanto riguarda il rapportoBaz Luhrmann, Ledger rifiutò di recitare in un altro suo film, Australia, per accettare invece il ruolo dine Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.Nel settembre 2019 il regista e produttore ha firmato un accordo da 500 milioni di dollari... Hollywood reporter anticipa anche la possibilità mai tramontata di un sequel die un film su Blue ...Nella tarda serata di ieri sono trapelati, per poi essere confermati da varie fonti, il numero e titoli (apparentemente definitivi) degli episodi di Titans 3 ovvero la terza attesissima stagione della ...Il regista di Moulin Rouge! ha ricordato l'audizione di Nicole Kidman e Heath Ledger per film, sottolineando la bella alchimia creatasi all'epoca tra i due attori. Baz Luhrmann, regista di Moulin Roug ...