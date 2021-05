Inter-Sampdoria | Ranieri in conferenza | “Noi ultimi a battere i futuri campioni d’Italia Non me lo aspettavo”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Claudioalla vigilia di, match della 35a giornata della Serie A 2020/2021 Giornata di vigilia per ladi Claudioche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei blucerchiati ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-partita. Ecco le sue parole. “Quando abbiamo affrontato l’all’andata non potevo pensare che saremmo stati glia batterli e che avrebbero vinto lo scudetto con quattro giornate di anticipo. Si capiva che era una grande squadra e che avrebbe lottato per vincerlo. Non mi sarei aspettato neanche un campionato così bello e ...

