Inno Inter | vince Max Pezzali | contro la Sampdoria l’esordio a San Siro

(Di venerdì 7 maggio 2021)la canzone scritta da Maxe Claudio Cecchetto. Il debutto in occasione del matchlaMaxe Claudio Cecchetto hanno vinto il contest per il nuovodell’, che debutterà nella suggestiva cornice di Sanin occasione del matchla, in programma sabato 8 maggio alle ore 18. Le strofe di “I M”, cantate dallo speaker nerazzurro Mirko Mengozzi, verranno dedicate alla vittoria dello Scudetto da parte della squadra di Antonio Conte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Domani prima della sfida contro la Sampdoria esordirà il nuovodell'firmato Max Pezzali e Claudio Cecchetto 'I M': la canzone verrà cantata dallo speaker Mirko Mengozzi e sarà la nuova canzone che riecheggerà all'interno di San Siro prima delle ...Povia no, lo faccio meglio io, Pezzali mi piace lui, ma non il suo, poi c'è quello del video ... Sul futuro dell': 'In questo momento anche Marotta e Ausilio vogliono capire il piano ...Pare bocciatissima la canzone di Povia realizzata come nuovo inno dell'Inter. Criticatissimo il video, il testo, la musica i tifosi interisti sperano a questo punto in un prolungamento della ''pension ...Ieri sera, straordinaria puntata del podcast de La Voce Nerazzurra, “I Gemelli and Saba”, con ospite Fabrizio Biasin ...