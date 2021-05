Il principe William e i consigli di Kate Middleton: «È lei l’esperta di giardinaggio» (Di venerdì 7 maggio 2021) Pollice verde in casa Cambridge. Durante una visita all’associazione Brighter Futures – nella cittadina gallese di Rhyl – il principe William ha rivelato che, quando si tratta di lavorare con le piante, si attiene rigorosamente alle istruzioni di Kate Middleton. «È lei l’esperta di giardinaggio, si occupa di tutto», ha detto l’erede al trono parlando con il coordinatore Brian Penney. «A me piace, ma da solo non saprei cosa fare». Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Pollice verde in casa Cambridge. Durante una visita all’associazione Brighter Futures – nella cittadina gallese di Rhyl – il principe William ha rivelato che, quando si tratta di lavorare con le piante, si attiene rigorosamente alle istruzioni di Kate Middleton. «È lei l’esperta di giardinaggio, si occupa di tutto», ha detto l’erede al trono parlando con il coordinatore Brian Penney. «A me piace, ma da solo non saprei cosa fare».

