Francia | crescono occupati in primo trimestre Ancora lontani da livelli pre-crisi

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – In aumento gli occupati in Francia nel 1° trimestre del 2021. Secondo la stima preliminare dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro dovrebbe aver registrato una crescita dei posti di lavoro dello 0,3%. Il dato si confronta con il -0,1% rivisto del trimestre precedente. La variazione equivale a 57.300 posti di lavoro in più, che si confrontano con i -28.800 registrati nel trimestre precedente. Si tratta del secondo aumento trimestrale dall'inizio della crisi, dopo la forte ripresa dell'estate 2020 (+1,7% o +333.900 posti di lavoro tra fine giugno e fine settembre). Nel complesso, l'occupazione del settore privato rimane al di sotto del livello pre-crisi. Alla fine del primo trimestre

