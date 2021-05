Flavio Briatore adirato contro la decisione presa: Non capisco queste cose (Di venerdì 7 maggio 2021) Parole molto forti, quelle pronunciare da Flavio Briatore attraverso il proprio account Instagram. Nel mirino gli assembramenti di Milano Flavio Briatore (Instagram)Flavio Briatore è uno dei quei personaggi sempre pronti a prendere parola e denunciare tutti quelli che sono episodi particolari e nel pieno del dibattito pubblico. Sempre nel rispetto di quello che è un settore, turismo e ristorazione, colpito in maniera evidente e pesante dall’emergenza Coronavirus. In particolare, Briatore spesso usa i social per schierarsi in favore di chi soffre a causa della crisi economica provocata dalla Pandemia. E lo ha fatto anche nelle ultime ore. Il motivo? Quello che è accaduto a Milano. Sono diventate subito virali, infatti, le immagini proveniente da piazza ... Leggi su kronic (Di venerdì 7 maggio 2021) Parole molto forti, quelle pronunciare daattraverso il proprio account Instagram. Nel mirino gli assembramenti di Milano(Instagram)è uno dei quei personaggi sempre pronti a prendere parola e denunciare tutti quelli che sono episodi particolari e nel pieno del dibattito pubblico. Sempre nel rispetto di quello che è un settore, turismo e ristorazione, colpito in maniera evidente e pesante dall’emergenza Coronavirus. In particolare,spesso usa i social per schierarsi in favore di chi soffre a causa della crisi economica provocata dalla Pandemia. E lo ha fatto anche nelle ultime ore. Il motivo? Quello che è accaduto a Milano. Sono diventate subito virali, infatti, le immagini proveniente da piazza ...

Advertising

zazoomblog : CartaBianca Bianca Berlinguer fa una battutaccia su Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore e lui la fa rimanere di… - lauraBarieri : @AndreaScanzi “Perché nessuno ha ancora detto a Flavio Briatore che andare in giro col pareo è un po’ da ricchione?… - LelloConso : RT @nemo0703: .NO COMMENT ???? . La vita offshore di Flavio Briatore: soci sauditi e società nei paradisi fiscali @sole24ore - nemo0703 : .NO COMMENT ???? . La vita offshore di Flavio Briatore: soci sauditi e società nei paradisi fiscali @sole24ore - martinaaah_ : @nnocapito QUERELAMI FLAVIO BRIATORE DOPO QUESTA AFFERMAZIONE -