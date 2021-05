(Di venerdì 7 maggio 2021) In classe aiuta a mantenere le distanze, può sorvegliare alcune aree della scuola e ricordare le norme. 'In casa? Aiuta i familiari di chi è isolato e mene i contatti con i malati ...

Lucagrossi66 : Boh! Ferdinando, il robot anti Covid progettato dagli studenti: 'Assiste i professori ma può aiutare le famiglie ' -

"Siamo costretti a creare qualche disagio " tuona Uga, presidente nazionale ANESV - AGIS ... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA INTESA SANPAOLO DONA INNOVATIVO A LUCE ...Due studenti dell'Isis Fermi di Bibbiena, insieme al professor Pier Luigi Bargellini, hanno realizzato un robot che in classe aiuta a mantenere le distanze, può sorvegliare le aree della scuola e rico ...