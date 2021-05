Esplosione in un edificio di Gubbio: crollato un intero piano e il tetto. Le immagini dei Vigili del Fuoco (Di venerdì 7 maggio 2021) Una violenta Esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta nel tardo pomeriggio in un capannone a Gubbio, in località Vocabolo Canne Greche, in provincia di Perugia. Un uomo è morto: i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo dalla macerie. Uno dei due superstiti all’Esplosione è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito è invece all’ospedale di Branca. Risulta ancora dispersa una donna. Secondo i Vigili del Fuoco ci sono dei dubbi sulla presenza di una quinta persona e quindi le ricerche andranno avanti finché non si avrà la certezza della sua sorte. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, la squadra del distaccamento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Una violenta, seguita da un incendio, è avvenuta nel tardo pomeriggio in un capannone a, in località Vocabolo Canne Greche, in provincia di Perugia. Un uomo è morto: idelhanno recuperato il corpo dalla macerie. Uno dei due superstiti all’è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito è invece all’ospedale di Branca. Risulta ancora dispersa una donna. Secondo idelci sono dei dubbi sulla presenza di una quinta persona e quindi le ricerche andranno avanti finché non si avrà la certezza della sua sorte. Secondo quanto riferito daidel, la squadra del distaccamento di ...

