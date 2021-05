Diatriba Fedez-Rai | a chi credere? A nessuno | mi verrebbe da dire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lasulle polemiche frae la Rai pare come un fuoco che si accende e poi velocemente si spegne, per poi riprendere a divampare e divenire in breve cenere. A chida affermare in modo categorico: aè un personaggio, al di là della persona fisica che lo interpreta, e come tutti i personaggi si nutre di notorietà, di pubblicità, di like. Malignamente, si può pensare che i personaggi adottino il motto ”purché se ne parli”. Non è importante la tipologia di messaggio che, il più delle volte, viene utilizzato in modo strumentale, ma la diffusività “virale”. Chi svolge il ruolo di influencer deve essere il più possibile sulla bocca di tutti, costi quel che costi. Il ruolo di “mosca cocchiera” si addice a questi influencer che corrono a posizionarsi ...