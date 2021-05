Csm | procuratore Greco consegna relazione a pg Milano

(Di venerdì 7 maggio 2021), 7 mag. (Adnkronos) – Ilcapo dihato, come da richiesta, algenerale Francesca Nanni unasulla vicenda Amara. Una richiesta che rientra nel suo “potere di vigilanza” su aspetti di particolare delicatezza. Da quanto si apprende lanon presenta omissis e sarà ora attentamente valutata prima di qualsiasi decisione. Non si esclude che qualche spiegazione possa essere chiesta anche al pm Paolo Storari, l’altro protagonista della vicenda che sta ‘spaccando’ la procura di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... cioè inviando un esposto al, spiega che non era possibile 'nel caso di specie'. 'La via formale più semplice era rivolgersi algenerale , il problema era che la sede era vacante - ...Nè Palamara (" sono uno spettatore questa volta della vicenda "), né l'exaggiunto di ... né tantomeno il giudiceSebastiano Ardita , primo nome presente nelle carte della presunta "...Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Il procuratore capo di Milano ha consegnato, come da richiesta, al procuratore generale Francesca Nanni una relazione sulla vicenda Amara. Una richiesta che rientra nel su ...L'INCHIESTAROMA Attacca e si difende. «Qualunque strada formale avrebbe comportato un disvelamento di tutta la vicenda». Piercamillo Davigo, fino a ottobre consigliere del Csm, ha spiegato ...