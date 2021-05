Covid, news di oggi. Dl sostegni, ok dal Senato con 207 sì. Ora passa alla Camera (Di venerdì 7 maggio 2021) Palazzo Madama ha confermato la fiducia al governo sul decreto. Per l'approvazione definitiva il provvedimento, che scade il 21 maggio, dovrà passare a Montecitorio il 17 maggio. Il bollettino: 11.807 casi su 324.640 test. Il tasso di positività è al 3,6%. Scendono terapie intensive (-60) e ricoveri ordinari (-653). Per il premier Mario Draghi "è prioritario abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". Svolta del presidente degli Usa Biden, favorevole alla revoca dei brevetti. No di Pfizer Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Palazzo Madama ha confermato la fiducia al governo sul decreto. Per l'approvazione definitiva il provvedimento, che scade il 21 maggio, dovràre a Montecitorio il 17 maggio. Il bollettino: 11.807 casi su 324.640 test. Il tasso di positività è al 3,6%. Scendono terapie intensive (-60) e ricoveri ordinari (-653). Per il premier Mario Draghi "è prioritario abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". Svolta del presidente degli Usa Biden, favorevolerevoca dei brevetti. No di Pfizer

Advertising

repubblica : Chiusa la torteria di Chivasso, punto di ritrovo dei negazionisti Covid - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - tigella : Gli Stati Uniti di Biden pronti a sostenere la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Dove sono quelli ch… - TSTARANTO : Covid: in Puglia eventi-test per salvare la stagione estiva - Agenzia_Italia : Una mappa dell'Italia senza il 'rosso', Sardegna in bilico tra giallo e arancione -