Covid: la via di Draghi sui brevetti, 'deroga a tempo e stop blocco export vaccini' (2) (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità - il ragionamento di Draghi al tavolo dei leader -. Occorre inoltre aumentare la produzione in ogni parte d'Europa. Gli altri paesi devono rimuovere i blocchi alle esportazioni: l'Ue esporta l'80% della propria produzione verso paesi interessati da blocchi alle esportazioni. In questo contesto, vedo con favore la proposta del presidente Biden. Siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare i vaccini stanno morendo, rimarca con forza Draghi chiedendo di non ignorare quel grido di dolore che "risuona". Sappiamo che le risorse finanziarie non sono e non saranno mai sufficienti, ma l'Europa è l'Europa e non può voltarsi dall'altra parte. Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità - il ragionamento dial tavolo dei leader -. Occorre inoltre aumentare la produzione in ogni parte d'Europa. Gli altri paesi devono rimuovere i blocchi alle esportazioni: l'Ue esporta l'80% della propria produzione verso paesi interessati da blocchi alle esportazioni. In questo contesto, vedo con favore la proposta del presidente Biden. Siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare istanno morendo, rimarca con forzachiedendo di non ignorare quel grido di dolore che "risuona". Sappiamo che le risorse finanziarie non sono e non saranno mai sufficienti, ma l'Europa è l'Europa e non può voltarsi dall'altra parte. Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti ...

