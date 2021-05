Che senso ha mandare in onda una ragazza che dice «se i miei nonni devono mori’, morissero»? (Di venerdì 7 maggio 2021) Trappolone televisivo, schema che purtroppo si ripete spesso, soprattutto in quest’ultimo periodo quando la tv verità punta a misurare le reazioni della gente alle misure di contenimento che sono state messe in atto per evitare il contagio da coronavirus. Quello che ha fatto la trasmissione Diritto e Rovescio nella serata di ieri, in modo particolare, è un’operazione a cui si fa fatica a trovare un senso. Una inviata del programma che va in onda su Rete4 ha mostrato ad alcuni ragazzi, in uno dei quartieri della movida di Roma, alcuni video con i pareri degli scienziati sulle riaperture: le critiche del primario del Sacco Massimo Galli, quelle del docente di microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti. Le reazioni dei ragazzi intervistati (accuratamente negative rispetto alle parole degli scienziati) sono state mandate in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021) Trappolone televisivo, schema che purtroppo si ripete spesso, soprattutto in quest’ultimo periodo quando la tv verità punta a misurare le reazioni della gente alle misure di contenimento che sono state messe in atto per evitare il contagio da coronavirus. Quello che ha fatto la trasmissione Diritto e Rovescio nella serata di ieri, in modo particolare, è un’operazione a cui si fa fatica a trovare un. Una inviata del programma che va insu Rete4 ha mostrato ad alcuni ragazzi, in uno dei quartieri della movida di Roma, alcuni video con i pareri degli scienziati sulle riaperture: le critiche del primario del Sacco Massimo Galli, quelle del docente di microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti. Le reazioni dei ragazzi intervistati (accuratamente negative rispetto alle parole degli scienziati) sono state mandate in ...

Advertising

raffaellapaita : È giusto riaprire dal 15 maggio i #centricommerciali nei weekend. Un segnale di ripartenza che garantirebbe maggior… - borghi_claudio : @to199999 Eh grazie e perchè con il vaccino non puoi reinfettarti? Non ha senso nè l'una nè l'altra cosa ma non pe… - borghi_claudio : @S_Emarti @valy_s @M_Fedriga @massimogara Fra regioni gialle non chiede niente nessuno ma se anche fosse in regione… - ricpuglisi : RT @alessandricci: ?'Siamo pronti ad andare oltre i luoghi, a ripensare la nostra vita in senso dematerializzato, allontanandoci da ciò che… - alessandricci : ?'Siamo pronti ad andare oltre i luoghi, a ripensare la nostra vita in senso dematerializzato, allontanandoci da ci… -