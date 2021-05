Calcio | Iachini ' Contro la Lazio pronti a ribattere colpo su colpo'

Advertising

LALAZIOMIA : CONFERENZA IACHINI: “Non possiamo permetterci errori. La Lazio ha grandi qualità, servirà concentrazione”… - sportface2016 : #Fiorentina, le parole di #Iachini sulla situazione relativa a #Milenkovic - sportli26181512 : Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: aggiornamenti: Iachini coi dubbi Martinez Quarta e Castrovilli. Inzaghi ritr… - vipera66 : @Diedo1985 @firenzeviola_it @sandrino821 Che non ci capiscano una sega di calcio,Natura della Fiorentina e che a no… - alessiobellini : @PietroLazze Rocco ha detto che non vuole allenatori vecchi (Sarri-Spalletti) perchè di vecchio c'è lui poi riconfe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Iachini

"Pezzella? E'un giocatore assolutamente importante per la Fiorentina, non possiamo assolutamente in questo momento pensare di metterlo in discussione - ha aggiunto- E' il capitano, quindi ci ...In seguito,ha proposto considerazioni sul possibile imminente trasferimento di Nikola Milenkovic, il quale sarebbe pronto all'addio, verso il tramonto della conferenza stamp: ' Milenkovic? ...Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni. "Sono momenti ed episodi p ...Vigilia di campionato in casa Fiorentina, con i viola che domani sera alle 20:45 affrontano la Lazio in un ennesimo match point salvezza a quattro giornate dalla fine della stagione. In casa gigliata.