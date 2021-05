Basket | Reyer Venezia | colpo Curtis Jerrells per i playoff

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’Umanasi rafforza per i, e mette a segno undi sicuro effetto sia dal punto di vista del gioco che in termini di nome. Sarà infattiil giocatore a disposizione di Walter De Raffaele durante la fase che porta verso lo scudetto. Il classe ’87 di Austin è dunque prossimo a indossare la sua terza maglia in Italia, dopo quelle di Milano (2013-2014, con il celebre tiro della vittoria in gara-6 di finale scudetto contro Siena, e poi 2017-2019) e Dinamo Sassari (2019-2020). In mezzo tante esperienze tra Partizan, Fenerbahce, UNICS Kazan, Galatasaray e Hapoel Gerusalemme tra le principali. Prodotto di Baylor,aveva disputato la prima parte della stagione in Polonia, all’Anwil Wloclawek. La maglia che indosserà in orogranata ...