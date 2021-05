Baggio si dimentica del calcio | “non guardo le partite | non mi diverto quasi mai Ora preferisco il basket”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 maggio 2021) Robertoè stato uno dei calciatori italiani più forti della storia, la sua carriera è stata piena di soddisfazioni ma anche qualche delusione sia con le maglie dei club che con quella della Nazionale. L’ex Juventus è stato intervistato al settimanale di ‘Repubblica’ ‘Il Venerdì’ e ha fornito indicazioni. “Mi sono distaccato dal pallone, ma ci sono cose che fanno male, come la morte di Paolo Rossi. Faccio fatica ad accettarla e non c’entra il valore del personaggio, è per la tristezza e l’amarezza. Si era rifatto una vita, aveva due bimbe, una famiglia, anche lui la passione per la terra, meritava di avere tempo. Invece niente, tutto finito”. Il Divin Codino si è allontanato dal mondo del: “A tutti sembra strano il mio disinteresse, nonle, non mi...