Ascolti tv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica (Di venerdì 7 maggio 2021) Ascolti tv: Rai1 stravince senza concorrenza Una vittoria a mani basse per Rai1, che con Un passo dal cielo 6 senza una vera concorrenza ha registrato il 21,8% di share media con 4,860 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa serie con Daniele Liotti aveva raccolto il 20,2% e 4,7 milioni. Con meno della metà degli Ascolti si piazza Il meglio di Felicissima sera con Pio e Amedeo su Canale5 all’11% e 2,095 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 16,5% e 2,871 milioni con L’Isola dei Famosi. Terza piazza per Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 al 6,3% e 1,526 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 4,9% e 1,2 milioni. Ascolti tv altre reti Giù dal podio la semifinale di Europa ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 7 maggio 2021)tv: Rai1 stravince senza concorrenza Una vittoria a mani basse per Rai1, che con Un passo dal cielo 6 senza una vera concorrenza ha registrato il 21,8% di share media con 4,860 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa serie conaveva raccolto il 20,2% e 4,7 milioni. Con meno della metà deglisi piazza Il meglio di Felicissima sera con Pio esu Canale5 all’11% e 2,095 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 16,5% e 2,871 milioni con L’Isola dei Famosi. Terza piazza per Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 al 6,3% e 1,526 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 4,9% e 1,2 milioni.tv altre reti Giù dal podio la semifinale di Europa ...

Advertising

emabrue : Ascolti Tv 7 maggio: Top Dieci batte di poco L’Isola (Rai1 15,7% e Canale5 15,2% in sovrapposizione). Boom Quarto G… - Brujilda88 : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 7 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.697.000 di telespettatori e il 17.7% di share. ???? - Silvia284ever : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 7 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.697.000 di telespettatori e il 17.7% di share. ???? - FraLauricella : #tommasozorzi vince solo sui social e vince solo lui. Il volto nuovo del #trash non riesce a risollevare gli… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 7 Maggio #Pomeriggio5 ha registrato nell'ultima puntata della settimana; 1.476.000 telespet… -