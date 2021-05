Animali fantastici 3, Mads Mikkelsen: "Copiare Johnny Depp sarebbe un suicidio artistico" (Di venerdì 7 maggio 2021) Mads Mikkelsen torna a commentare il suo ingaggio in Animali fantastici 3 nel ruolo di Grindelwald parlando del suo approccio al ruolo un tempo interpretato da Johnny Depp. Mads Mikkelsen torna a parlare dell'impegno in Animali fantastici 3 ammettendo che imitare la recitazione di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald sarebbe un suicidio artistico. Animali fantastici 3 è attualmente in lavorazione in Inghilterra. Dopo i guai giudiziari di Johnny Depp, Warner Bros. ha fatto pressione sull'attore chiedendone le dimissioni per chiamare al suo posto, nel ruolo del villain ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)torna a commentare il suo ingaggio in3 nel ruolo di Grindelwald parlando del suo approccio al ruolo un tempo interpretato datorna a parlare dell'impegno in3 ammettendo che imitare la recitazione dinel ruolo di Grindelwaldun3 è attualmente in lavorazione in Inghilterra. Dopo i guai giudiziari di, Warner Bros. ha fatto pressione sull'attore chiedendone le dimissioni per chiamare al suo posto, nel ruolo del villain ...

