“A letto con lui”. Isola dei Famosi, la confessione di Valentina Persia arriva inaspettata e in piena notte (Di venerdì 7 maggio 2021) ‘L’Isola dei Famosi’ si sta rivelando un reality show più complicato del previsto. Ormai sono tantissimi i forfait o i malori subiti dai naufraghi. Basti pensare che sono andati via Paul Gascoigne, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo, oltre a Beppe Braida a causa del coronavirus preso dai suoi genitori. Nelle ultime ore ha lasciato Playa Reunion anche Angela Melillo. La ballerina romana ha avuto un mancamento presumibilmente per l’eccessiva magrezza ed è stata portata in ospedale. Ha avuto grosse difficoltà a reggersi in piedi ed è stata Valentina Persia ad aiutarla a salire sull’imbarcazione che l’ha trasferita nel nosocomio. A proposito della comica, è stata lei la protagonista assoluta con una dichiarazione bomba che ha fatto saltare tutti dalla sedia. La sua immancabile ironia ha scatenato una reazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) ‘L’dei’ si sta rivelando un reality show più complicato del previsto. Ormai sono tantissimi i forfait o i malori subiti dai naufraghi. Basti pensare che sono andati via Paul Gascoigne, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo, oltre a Beppe Braida a causa del coronavirus preso dai suoi genitori. Nelle ultime ore ha lasciato Playa Reunion anche Angela Melillo. La ballerina romana ha avuto un mancamento presumibilmente per l’eccessiva magrezza ed è stata portata in ospedale. Ha avuto grosse difficoltà a reggersi in piedi ed è stataad aiutarla a salire sull’imbarcazione che l’ha trasferita nel nosocomio. A proposito della comica, è stata lei la protagonista assoluta con una dichiarazione bomba che ha fatto saltare tutti dalla sedia. La sua immancabile ironia ha scatenato una reazione ...

Advertising

illibata : RT @fabius10scudi: @Lasmilla04 @Gianmar26145917 Lo abbiamo letto, è stato commentato e, soprattutto, vediamo cosa succede in paesi che hann… - Patriziapattys : @docdrugztore @colvieux @NicolaMelloni Non lo conoscevo, sono andata sul suo profilo, ho letto tre quattro cose e s… - FrancescaSpanu9 : RT @nicxperfectnow: ma voi lo immaginate harry nel letto con gli one direction nelle cuffie mentre cerca di dormire sorridendo mentre pensa… - Mart1nam : Ma mi spiegate cos’è successo con Sam? Io ho letto l’intervista e non ho letto nulla contro Giulia, boh #amici20 #ameamici20 - Susannagall2 : RT @prelmiislove: Con un @pierpaolopretel morto sul letto vi ricorda l’appuntamento con #SalottoSalemi su @MediasetPlay alle 19.00 Non manc… -